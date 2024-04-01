Шесть тюменских проектов участвуют в премии "Хрустальный компас"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть проектов Тюменской области участвуют в XII Национальной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности". Поддержать их можно на сайте премии.

Всего участниками стали 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира, сообщают организаторы.

"География премии "Хрустальный компас" каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру", — сказал председатель оргкомитета Национальной премии "Хрустальный компас" Иван Чайка.

Тюменскую область представили: видеоальманах ТИУ "Tyumen City. Что говорят иностранцы"; Образцы книжного искусства: каталог изданий общенационального значения фонда "Возрождение Тобольска"; издание Многопрофильного научного предприятия "ГЕОДАТА" "Люди и недра. К 75-летию тюменской геологии"; II Тюменская региональная полевая олимпиада юных геологов; "Поиск энергоэффективных решений модульных военных казарм в северных условиях"; документальный фильм Татьяны Воротиловой "Высота смерти. Забытая страница истории".

Церемония награждения победителей XI и XII премии пройдет 30 мая в Москве.