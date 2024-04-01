"Россети Тюмень" выдали 450 кВт мощности первой криогенной АЗС в Тюменской области

| Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" обеспечили электроэнергией первую в Тюменской области криогенную автомобильную заправочную станцию (АЗС), расположенную в Ишимском районе (5-й км дороги Ишим – Лозовое).

Для этого энергетики построили дополнительный участок воздушной линии 10 кВ и установили реклоузер, который обеспечивает передачу оперативной информации в центр управления сетями. Контролировать параметры качества электроэнергии на АЗС позволит интеллектуальный прибор коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

Объем мощности, выданный АЗС, составил 450 кВт, а общая стоимость работ превысила 2,2 млн рублей.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности "Россети Тюмень". Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности в Тюменской области. Благодаря реализации первого этапа проекта по созданию сети криогенных АЗС в регионе открыто 12 новых рабочих мест.