В селе Уватского района проверили готовность дамбы

| Фото: скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

Готовность дамбы к паводку проверили в с. Осинник Уватского района. Это уже не первая проверка гидротехнического сооружения. Его протяженность составляет около 5,8 км. За последние годы тело дамбы отремонтировали специалисты, добавили грунт, выполнили планировку, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

"Кроме того, проведены работы по поднятию гребня гидротехнического сооружения до отметки, обеспечивающей безопасность функционирования сооружения при развитии паводка", - уточнил глава.

Отметим, что 16 апреля в 16 час. глава Уватского района в прямом эфире ответит на вопросы земляков паводковом периоде и противопожарном режиме. Диалог состоится через социальные сети.