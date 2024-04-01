  • 12 апреля 202412.04.2024пятница
  • USD93,7196
    EUR100,6793
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В селе Уватского района проверили готовность дамбы

Общество, 13:31 12 апреля 2024

скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

Готовность дамбы к паводку проверили в с. Осинник Уватского района. Это уже не первая проверка гидротехнического сооружения. Его протяженность составляет около 5,8 км. За последние годы тело дамбы отремонтировали специалисты, добавили грунт, выполнили планировку, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

"Кроме того, проведены работы по поднятию гребня гидротехнического сооружения до отметки, обеспечивающей безопасность функционирования сооружения при развитии паводка", - уточнил глава.

Отметим, что 16 апреля в 16 час. глава Уватского района в прямом эфире ответит на вопросы земляков паводковом периоде и противопожарном режиме. Диалог состоится через социальные сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дамба , паводок , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 12.04.2024Тюменский телевизионный класс для обучения космонавтов получил золотую медаль ВДНХ СССР
13:31 12.04.2024В селе Уватского района проверили готовность дамбы
13:09 12.04.2024 Уралуправтодор контролирует паводкоопасные участки трасс в Тюменской области
12:58 12.04.2024В Тюменском цирке провели открытую репетицию для подопечных фонда "Защитники Отечества"