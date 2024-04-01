В Тюменской области на ярмарке трудоустройства предложили 1,5 тыс. вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

1,5 тыс. вакансий предлагают 130 работодателей региона на площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства в Тюменской области 12 апреля. Более половины компаний представлены на площадке Тюменского технопарка.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

"Мероприятие проводится второй год подряд. Основная задача ярмарки — помочь работодателям и соискателям найти друг друга. Она как для тех, кто ищет работу, так и для тех, кто уже занят в какой-то отрасли, но рассматривает варианты смены работодателя на компании с более привлекательным соцпакетом или более высоким уровнем зарплаты. Есть и те, кто рассматривает возможность переобучиться на востребованную специальность", — пояснил он.

Среди компаний-участников ярмарки — Тюменский нефтяной научный центр, РН-Уватнефтегаз, Тюменский электромеханический завод, Мостострой-11, Тюменнефтегаз, Текстильпром, Транснефть – Сибирь, авиакомпании ЮТэйр и Ямал, ресторанная компания "Максим" и другие.

Представители компании "Тюмень Водоканал" сообщили, что ищут новых сотрудников в том числе в связи с расширением производства.

"В цехе очистки сточных вод происходит масштабная реконструкция, мы открываем набор производственного персонала. В целом открыты вакансии: слесарей-ремонтников, сварщиков, водителей, электромонтеров, машинистов насосных установок. Всего около 10 инженерно-технических и 25 рабочих специальностей. Одним из преимуществ трудоустройства является обучение рабочей профессии за счет нашей компании и закрепление опытного наставника на производстве. Мы открыты для молодых специалистов, студентов колледжей, техникумов, предоставляем им двухмесячную оплачиваемую стажировку", — рассказала главный специалист отдела подбора, обучения и развития персонала ООО "Тюмень водоканал" Ирина Кузьмина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Еще одна задача ярмарки трудоустройства — помочь определиться с будущей профессией школьникам или выбрать новую профессию взрослым. Мастер-классы для них проводят тюменские учебные заведения среднего профессионального образования. Тюменский медицинский колледж представляет на ярмарке специальность "Стоматология ортопедическая".

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Срок обучения по этой специальности — 1 год и 10 месяцев, выпускник получает квалификацию зубной техник. На нашем стенде ребята занимаются изготовлением протезов, в рамках мастер-класса можно попробовать себя в одном из этапов моделирования зубных коронок — послойно нанести полировочный воск. Представляем на ярмарке именно это направление, потому что оно одно из наиболее востребованных. Кто хочет, тот находит работу сразу после выпуска", — сообщила преподаватель по специальности "Стоматология ортопедическая" Тюменского медколледжа Оксана Комарова.

Площадки ярмарки трудоустройства работают в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Нижнетавдинском и Уватском районах до 15 часов.

В 2023 году в день проведения ярмарки на площадках нашли работу около 200 тюменцев, после дополнительных собеседований — еще более 600.

Влада Нерадовская