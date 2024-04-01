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Уралуправтодор контролирует паводкоопасные участки трасс в Тюменской области

Общество, 13:09 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паводкоопасные участки трасс Тюменской области контролирует Уралуправтодор. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах будет организовано круглосуточное патрулирование и дежурство техники.

Вероятной зоной подтопления является трасса Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в Абатском районе на участке с 353 км по 362 км. До 19 апреля здесь проведут отсыпку протяженностью 5 км с одной стороны и 4 км — с другой.

Также планируется применить водоналивную дамбу длинной 4 км. Создан межведомственный штаб, в который входят сотрудники Уралуправтодора, представители МЧС, правительства области и АО "ТОДЭП".

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# паводок , Уралуправтодор

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