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Остановку "Сквер Петра Потапова" в Тюмени перенесут на новое место

Общество, 19:05 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановку "Сквер Петра Потапова" по ул. Профсоюзная в Тюмени перенесут на новое место. Это необходимо для повышения пешеходной доступности для жителей, проживающих в близлежащих жилых комплексах района ул. Новгородской и для исключения опасного левого поворота при движении в направлении остановки, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

С 15 апреля маршрут 43к будет следовать до конечного остановочного пункта "Сквер Петра Потапова", который расположится в районе дома №10 по ул. Новгородской.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# автобусы , остановка

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