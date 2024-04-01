Остановку "Сквер Петра Потапова" в Тюмени перенесут на новое место

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановку "Сквер Петра Потапова" по ул. Профсоюзная в Тюмени перенесут на новое место. Это необходимо для повышения пешеходной доступности для жителей, проживающих в близлежащих жилых комплексах района ул. Новгородской и для исключения опасного левого поворота при движении в направлении остановки, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

С 15 апреля маршрут 43к будет следовать до конечного остановочного пункта "Сквер Петра Потапова", который расположится в районе дома №10 по ул. Новгородской.