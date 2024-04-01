2,95 млн кв. м жилья ввели в УФО в первом квартале 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,95 млн кв. м жилья введено в Уральском федеральном округе за первый квартал 2024 года. По предварительным данным, это на 18,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года, сообщил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев.

"С начала года мы фиксируем высокую динамику строительства. Это касается не только объектов, которые завершаются и вводятся в эксплуатацию, но и проектов, которые находятся в начале и середине строительного цикла", — подчеркнул он.

В стадии строительства в Уральском федеральном округе — 10,3 млн кв. м многоквартирного жилья.