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2,95 млн кв. м жилья ввели в УФО в первом квартале 2024 года

Общество, 19:21 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,95 млн кв. м жилья введено в Уральском федеральном округе за первый квартал 2024 года. По предварительным данным, это на 18,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года, сообщил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев.

"С начала года мы фиксируем высокую динамику строительства. Это касается не только объектов, которые завершаются и вводятся в эксплуатацию, но и проектов, которые находятся в начале и середине строительного цикла", — подчеркнул он.

В стадии строительства в Уральском федеральном округе — 10,3 млн кв. м многоквартирного жилья.

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# Владимир Якушев , строительство

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