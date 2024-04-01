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В Упорово отсыпают дамбу до нужных высот

Общество, 18:17 12 апреля 2024

телеграм-канал Леонида Саукова | Фото: телеграм-канал Леонида Саукова

Отсыпку грунта на дамбе до необходимых высот производят в с. Упорово. Рассматриваются несколько прогнозируемых вариантов подъема уровня воды в Упоровском районе.

Об этом написал глава муниципального образования Леонид Сауков в своем телеграм-канале.

"В случае наихудшего развития событий возможно повторение ситуации 1994 года, когда уровень воды в реке Тобол поднялся на 920 см. В 1994 году были частично подтоплены с. Коркино, Старая Шадрина, Губина, Черная и Упорово", — сообщил он.

Для предотвращения негативных последствий администрацией района предпринимается ряд мер, в том числе мобилизованы все ресурсы и средства для реагирования в случае ЧС, для информирования населения организован обход. В случае необходимости четыре пункта временного размещения людей готовы принять 428 человек.

Для жителей Упоровского района организована горячая линия по вопросам паводка по номеру телефона: 3-18-62. В случае ЧС необходимо обращаться по номеру телефона экстренной службы: 112.

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# паводок , Упоровский район

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