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В Викуловском районе проверили состояние дамб

Общество, 18:35 12 апреля 2024

скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Состояние гидротехнических сооружений в Викуловском районе проверил замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов. Речь о дамбах, построенных после паводка в 2017 году.

Определен уровень, на который нужно будет поднять дамбы, чтобы обезопасить населенные пункты. Протяженность сооружений — 2 тыс. 200 м и 900 м.

Также Сергей Шустов посетил Балаганское сельское поселение. Он утвердил план мероприятий по укреплению насыпей вокруг деревень и сел.

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# Викуловский район , дамбы , паводок

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