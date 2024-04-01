В Викуловском районе проверили состояние дамб

| Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Состояние гидротехнических сооружений в Викуловском районе проверил замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов. Речь о дамбах, построенных после паводка в 2017 году.

Определен уровень, на который нужно будет поднять дамбы, чтобы обезопасить населенные пункты. Протяженность сооружений — 2 тыс. 200 м и 900 м.

Также Сергей Шустов посетил Балаганское сельское поселение. Он утвердил план мероприятий по укреплению насыпей вокруг деревень и сел.