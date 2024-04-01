279 звонков поступило на горячую линию 112 от жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

279 звонков поступило на горячую линию 122 по вопросам паводка от жителей Тюменской области за прошедшие сутки. Самая частая тема обращения — попадает ли территория в зону потенциальной ЧС, сообщает инфоцентр правительства региона.

Также обращавшихся интересовали вопросы по затоплению дорог, строительству и укреплению дамб, какую воду можно пить.

Звонки поступили из 16 муниципалитетов Тюменской области. Среднее время ожидания ответа оператора — 3 секунды. Если требуется уточнить информацию, операторы делают обратный звонок с ответом.

Горячая линия по номеру 122 (кнопка 3) работает с 7 часов 30 минут до 20 часов без выходных.