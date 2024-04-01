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В тюменском Медгороде помогли мужчине с хронической болью в плече

Общество, 09:47 13 апреля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациенту с хронической болью в плече и шее помогли врачи в тюменском Медгороде. В 2021 году у молодого тюменца обнаружили злокачественную опухоль четвертой стадии. Несколько курсов химиотерапии, химиолучевой терапии и две операции избавили пациента от опухоли. Но появилась боль в плече и шее, рука перестала "слушаться". Врачи анестезиологи-реаниматологи использовали методики локального обезболивания - они имеют длительный эффект, и не оказывают токсическое воздействие, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Мы провели блокаду надлопаточного нерва - это помогло убрать боль в плече. Чтобы снять ограничение амплитуды движения руки, под контролем УЗИ ввели в суставную сумку плеча препарат с противовоспалительным эффектом, и также провели блокаду нервных окончаний. Далее высвободили нервные структуры из спаечного процесса - это позволило уменьшить мышечное напряжение", - сказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.

Уже на следующий день мужчина больше не испытывал болевых ощущений, а подвижность руки частично восстановилась. Специалисты планируют открыть кабинет боли на базе отделения анестезиологии и реанимации, чтобы лечение болевого синдрома стало более доступно для жителей Тюменской области.

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