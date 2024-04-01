Волонтеры помогают готовить муниципалитеты региона к возможному подтоплению

| Фото: ИИЦ "Красная звезда" | Фото: ИИЦ "Красная звезда"

Волонтеры Ялуторовска и Викуловского района помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению. В с. Чебаклей у реки Ишим профильным службам помогают семьи. Взрослые формируют мешки с песком, дети помогают их завязывать. В Ялуторовске граждане продолжают укреплять дамбы, делают подомовой обход жителей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Суббота, 13 апреля. Уровень в реке Тобол 410 сантиметров. За сутки вода прибыла на 28 сантиметров. Сегодня присоединилось много волонтеров. Спасибо всем. Вместе мы сделаем больше", - сказал глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Напомним, режим ЧС ввели в Тюменской области с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 тыс. человек, готовы свыше 2 тыс. 600 единиц техники.