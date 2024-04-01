Более 29 миллиардов рублей заплатили жители региона за платные услуги в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29 млрд 245,6 млн рублей заплатили жители Тюменской области за платные услуги в 2024 году. Это больше на 4,9% по сравнению с 2023 годом. В январе оборот платных услуг составил 14 млрд 310 млн рублей, в феврале — 14 млрд 935,6 млн рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", больше всего прибавили в цене услуги зарубежного туризма — за год они выросли на 30,7%, с начала года — на 10,5%. Услуги пассажирского транспорта за год подорожали на 21%, правового характера — на 18,5%, организаций культуры — на 15,1%.