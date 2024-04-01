Тюменские модельеры провели модный показ в ЦУМе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместный фэшн-показ модных коллекций "Шипы и розы" провели тюменские модельеры и представители развлекательной индустрии в ЦУМе. Всего в мероприятии приняли участие более 30 тюменцев, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

"Как одна из частей креативной индустрии мода даёт возможность самовыражения. Особенно ценно, когда вокруг неё создаётся сообщество единомышленников, в котором рождаются новые идеи. Привлекать внимание к тюменским дизайнерам нужно, в том числе, и с помощью таких мероприятий. Особенно это важно для начинающих. Бывает, что у модельеров просыпается страх, что их одежда, аксессуары могут быть невостребованными. Фэшн-показ даёт необходимый драйв и толчок к созданию новых образов", - сказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.