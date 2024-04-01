В Абатском районе водоналивная дамба защитит участок трассы
Общество, 12:34 14 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Участок федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе защитит от подтопления водоналивная дамба. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
К ее развертыванию приступили спасатели ишимского отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования совместно с аэромобильной группировкой МЧС России по Тюменской области.
Федеральные трассы в Тюменской области — под круглосуточным контролем Росавтодора.