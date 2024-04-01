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В Абатском районе водоналивная дамба защитит участок трассы

Общество, 12:34 14 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участок федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе защитит от подтопления водоналивная дамба. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

К ее развертыванию приступили спасатели ишимского отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования совместно с аэромобильной группировкой МЧС России по Тюменской области.

Федеральные трассы в Тюменской области — под круглосуточным контролем Росавтодора.

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# Абатский район , дамба , паводок

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