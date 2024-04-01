В Тюменской области водные объекты контролируют с воздуха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С помощью авиации ведут мониторинг водных объектов в Тюменской области. Накануне во время облета русел рек Ишима и Тобола проблемных участков не выявлено, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

"В деревнях Лайкова и Бутырки Ишимского района началась эвакуация населения. Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан", - рассказал заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

По данным на утро 14 апреля фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 сантиметров до 52 сантиметров. А в реке Тобол за сутки на юге уровень понизился на 29 сантиметров, выше по течению повысился до 47 сантиметров. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода.

Горячая линия по вопросам паводка — по номеру 122 (кнопка 3). Время работы с 7 часов 30 минут до 20 часов без выходных.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.