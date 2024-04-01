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9000 мешков с песком заготовили в Абатском районе для укрепления дамб

Общество, 14:47 14 апреля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

тыс. мешков с песком заготовили для укрепления насыпных дамб в с. Абатское. Идет подготовка к приходу большой воды и в других населенных пунктах Абатского района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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В администрации Назаровского сельского поселения создан запас питьевой воды и предметов первой необходимости. Местные власти подготовили лодочную переправу и отбуксировали лодки к месту переправы со стороны села Ощепково.

На территорию сельского поселения прибыли машины МЧС и скорой помощи, которые с наступлением паводка будут круглосуточно нести службу.

В селе Назарово группа волонтеров помогает вывозить имущество местных жителей, чьи дома попадают в зону возможного подтопления.

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# Абатский район , паводок

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