9000 мешков с песком заготовили в Абатском районе для укрепления дамб
тыс. мешков с песком заготовили для укрепления насыпных дамб в с. Абатское. Идет подготовка к приходу большой воды и в других населенных пунктах Абатского района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
В администрации Назаровского сельского поселения создан запас питьевой воды и предметов первой необходимости. Местные власти подготовили лодочную переправу и отбуксировали лодки к месту переправы со стороны села Ощепково.
На территорию сельского поселения прибыли машины МЧС и скорой помощи, которые с наступлением паводка будут круглосуточно нести службу.
В селе Назарово группа волонтеров помогает вывозить имущество местных жителей, чьи дома попадают в зону возможного подтопления.