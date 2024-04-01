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Покинуть подтопляемые территория жителям Ишимского района помогают полицейские

Общество, 16:25 14 апреля 2024

управление МВД России по Тюменской области | Фото: управление МВД России по Тюменской области

Покинуть подтопляемые территорий жителям Ишимского района помогают сотрудники управления МВД России по Тюменской области. Помощь они оказывают в деревнях Лайково и Бутырки - эвакуированных доставляют в пункты временного размещения, сообщает ведомство.

"Ишимские полицейские оказывают необходимую помощь гражданам, находящимся в зоне возможного подтопления. Сотрудники полиции на протяжении всего времени пока жители находятся в ПВР, будут патрулировать улицы населенных пунктов, следить за поддержанием правопорядка", - подчеркнули в областном управлении.

Сотрудники полиции взаимодействуют с другими структурами, участвуют в проведении необходимых мероприятий и оперативно реагируют на все сообщения граждан.

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# паводок , УМВД России по Тюменской области

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