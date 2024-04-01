Сдать оружие на время паводка предлагает жителям Тюменской области Росгвардия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сдать оружие и боеприпасы на временное хранение в правоохранительные органы рекомендует жителям региона управление Росгвардии по Тюменской области. Речь идет о тех, кто владеет гражданским оружием и чьи дома оказались в районах возможного подтопления из-за паводка.

Сделать это предлагается для предотвращения их краж и утрат. Необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области либо в ближайшее территориальное отделение МВД, сообщает инфоцентр правительства региона.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по Вагайскому, Тобольскому, Уватскому, Ярковскому районам находится в Тобольске по адресу ул. Семена Ремезова, 45А, телефоны: 8 (3456) 24-00-52 (общий); 8 (34539) 2-22-79 (Вагайский район).

По Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам — в Ишиме по адресу: ул. Ленина, 39, телефоны: 8 (34551) 7-96-12 (общий); 8 (34556) 4-14-52 (Абатский район); 8(34553) 4-16-07 (Казанский район).

По Ялуторовскому, Исетскому, Заводоуковскому, Упоровскому районам — в Ялуторовске по адресу ул. Первомайская, 18, телефоны: 8 (34535) 3-24-01(общий); 8 (34535) 3-24-04 (Ялуторовский и Исетский районы); 8 (34542)6-02-96 (г. Заводоуковск, Заводоуковский и Упоровский районы).