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170 участников отправили заявки на конкурс "Педагог года Тюменской области"

Общество, 13:20 15 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Педагог года Тюменской области" стартовал в Тюмени 15 апреля. Всего на конкурс профессионального мастерства отправили заявки 170 участников в 10 номинациях, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, вдвое выросло количество конкурсантов в номинации "Мастер года" - в этом году их 24. Такой интерес к направлению организаторы связывают с победой Ивана Зарубина в финале Всероссийского конкурса "Мастер года". Это достижение дало региону право на проведение финала проекта в 2024 году.

Победителей конкурса "Педагог года Тюменской области" объявят во время торжественной церемонии закрытия конкурса 22 апреля в ДК "Нефтяник".

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# конкурсы , Педагог года

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