В реке Тобол уровень воды за сутки снизился на 6 сантиметров

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Река Тобол в районе Тобольского района показала минусовую отметку: за сутки уровень воды упал на 6 см и составляет 285 см. Опасную норму прогнозируют в 950 см.

Об этом глава муниципального образования Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях 15 апреля.

"В выходные проехал по деревням, которые могут оказаться в зоне частичного подтопления. С утра провёл КЧС, дал поручения начать работы по отсыпке грунтом двух улиц в селе Ермакова - Пушкина и Юбилейной. В Медянках Татарских приступим к восстановлению заградительного вала, в Медянках Русских тоже начнём земляные работы. В Бизино будем делать заградительную стену в районе улице Набережной из мешков с песком. В этом деле потребуется помощь. Жители, готовые поучаствовать в общем деле, могут обратиться к главе Ворогушинского поселения", - рассказал он.

Из с. Бизино перенесли пункты временного размещения людей на случай неблагоприятного развития паводка. Один - в с. Булашово, другой - в д. Овсянникова. Также определили пункты, куда селяне могут привезти вещи на хранение.

К работе с населением подключилась полиция и сотрудники МЧС.