  • 15 апреля 202415.04.2024понедельник
  • USD93,4419
    EUR99,7264
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В реке Тобол уровень воды за сутки снизился на 6 сантиметров

Общество, 13:53 15 апреля 2024

t.me/mitryushkinlv

Река Тобол в районе Тобольского района показала минусовую отметку: за сутки уровень воды упал на 6 см и составляет 285 см. Опасную норму прогнозируют в 950 см.

Об этом глава муниципального образования Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях 15 апреля.

"В выходные проехал по деревням, которые могут оказаться в зоне частичного подтопления. С утра провёл КЧС, дал поручения начать работы по отсыпке грунтом двух улиц в селе Ермакова - Пушкина и Юбилейной. В Медянках Татарских приступим к восстановлению заградительного вала, в Медянках Русских тоже начнём земляные работы. В Бизино будем делать заградительную стену в районе улице Набережной из мешков с песком. В этом деле потребуется помощь. Жители, готовые поучаствовать в общем деле, могут обратиться к главе Ворогушинского поселения", - рассказал он.

Из с. Бизино перенесли пункты временного размещения людей на случай неблагоприятного развития паводка. Один - в с. Булашово, другой - в д. Овсянникова. Также определили пункты, куда селяне могут привезти вещи на хранение.

К работе с населением подключилась полиция и сотрудники МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Леонид Митрюшкин , паводок , река Тобол , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 15.04.2024В Тюменской области эвакуируют жителей восьми сел Упоровского района
14:48 15.04.2024Тюменцы исполнят известные песни о Родине на патриотическом квартирнике
14:37 15.04.2024Семейный конкурс "Время почитать" стартовал в Тюменской области
14:26 15.04.2024Губернатор Тюменской области призвал жителей села Абатского из-за возможного паводка эвакуировать вещи