Тематическая выставка "Загород Экспо" пройдет в Тюмени 20 и 21 апреля

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

Всех, кто планирует купить землю, построить дом, обустроить садовый участок, сделать ремонт уже в этот летний сезон, приглашают на отраслевую выставку, посвященную загородной жизни Тюмени. 20 и 21 апреля в Тюменском технопарке пройдет "Загород Экспо". Более 70 компаний представят свои товары и услуги, 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.

В преддверие строительного и дачного сезона в Тюмени пройдет выставка "Загород Экспо". Среди участников – девелоперы и застройщики ИЖС, производители строительных и отделочных материалов, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. За 2 дня работы выставки тюменцы и гости нашего города увидят более 70 тематических стендов.

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

На "Загород Экспо" посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках и малоэтажных жилых комплексах, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми инженерные и производственные компании планируют удивлять посетителей. Кроме того, образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки будет возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям.

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

На апрельской выставке будут представлены и уличные экспозиции. На площади перед Тюменским технопарком появятся демо-версии модульных домов, бани, беседки, современные погреба и септики – все то, что наполнит вашу загородную жизнь дополнительным комфортом.

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

Посетителей ждет зона строительных инноваций и мастер-классов. За красотой в доме и на садовом участке вы сможете обратиться к ландшафтным компаниям и представителям интерьерных брендов.

В течение двух дней на площадке выставки для гостей выставки будет работать лекторий. Перед вами выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи.

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

"Загород Экспо" пройдет насыщенно не только для посетителей. Для собственников и руководителей компаний отрасли организаторы готовят мастермайнд-сессию. Она будет посвящена вопросам безопасности проживания за городом. Также на площадке выставки впервые будет организована дискуссионная зона с представителями банков на тему ипотечных продуктов для покупки и строительства загородных домов.

| Фото: Гиряй Хайруллин | Фото: Гиряй Хайруллин

В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта, а также приобрести некоторые товары, которые будут распродаваться экспонентами по очень выгодным ценам.

| Фото: Гиряй Хайруллин | Фото: Гиряй Хайруллин

Список участников, расписание выставки и регистрация посетителей: https://zagorod.site/

Банки-партнеры выставки: Дом.РФ и АО "Россельхозбанк".

Информационные партнеры выставки: деловой портал "РБК Тюмень", деловой журнал Men’s Club, Радиохолдинг "Медиа Траст Тюмень", строительный журнал "ДОМ ИДЕЙ".

| Фото: Александр Гревцов | Фото: Александр Гревцов

До встречи на "Загород Экспо":

20-21 апреля | с 10:00 до 18:00 часов

Тюменский технопарк, ул. Республики, 142

Вход на выставку - бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте: www.zagorod.site

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Организатор: компания MARKS & EVENTS

(ИП Осипова К.С., ИНН 720316352177, ОГРНИП 319723200028138)

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