В Тюменской области эвакуируют жителей восьми сел Упоровского района

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Плановая эвакуация объявлена в восьми населенных пунктах Упоровского района с 15 апреля. Под угрозой полного подтопления находится дер. Губина. Ряд улиц может затопить в селах Упорово, Коркино, Бызово, дер. Черная.

Также же планируют эвакуировать жителей дом №38 ул. Центральная в дер. Чащина, домов 11 и 11а по ул. Северная в с. Николаевка. Большая вода может накрыть хозяйственные постройки по ул. Береговой дер. Старая Шадрина, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения.

Решение принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.