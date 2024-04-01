Более 1,7 тыс. жителей Тюменской области получили выплаты пенсионных накоплений с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 753 жителя Тюменской области воспользовались средствами своих пенсионных накоплений с начала года. Накопительную часть пенсии могут получить мужчины, достигшие 60 и женщины 55 лет при наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов, сообщает региональное отделения СФР.

В ведомстве рассказали, что 28 граждан оформили средства как ежемесячную выплату, 1 тыс. 713 – получили выплату единовременно, а еще 12 - воспользовались срочной пенсионной выплатой, которая формируется в рамках программы софинансирования или средств материнского капитала.

По словам управляющего региональным ОСФР по Тюменской области Алефтины Чалковой, для получения средств пенсионных накоплений необходимо подать соответствующе заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или отделение СФР по Тюменской области.

"Важно помнить, что если формирование пенсионных накоплений происходит в негосударственном пенсионном фонде, то и обращаться за выплатой необходимо в него", — подчеркнула Алефтина Чалкова.

Размер своей накопительной пенсии, напомнила она, можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта на портале Госуслуг.