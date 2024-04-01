В Тюменском районе наводят порядок у памятников воинской славы

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Порядок у памятников воинской славы наводят участники движения "Волонтеры Победы" в Тюменском районе. Активисты очистили от листвы и мусора центральную часть сквера мемориала, посвященного труженикам тыла в селе Луговом.

Также они помыли и сам памятник, сообщает администрация района.

Добровольцы из отряда "Дельфин" из с. Муллаши навели порядок на территории памятника. После чего ребята провели беседу о сохранении исторической памяти и преемственности поколений.

В преддверии празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне аналогичные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах района.