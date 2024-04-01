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В Тюменском районе наводят порядок у памятников воинской славы

Общество, 17:34 16 апреля 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Порядок у памятников воинской славы наводят участники движения "Волонтеры Победы" в Тюменском районе. Активисты очистили от листвы и мусора центральную часть сквера мемориала, посвященного труженикам тыла в селе Луговом.

Также они помыли и сам памятник, сообщает администрация района.

Добровольцы из отряда "Дельфин" из с. Муллаши навели порядок на территории памятника. После чего ребята провели беседу о сохранении исторической памяти и преемственности поколений.

В преддверии празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне аналогичные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах района.

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# волонтеры , День Победы , исторические памятники

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