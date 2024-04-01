В Культурно-образовательном форуме Тюменской области участвуют 90 подростков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

90 подростков из всех муницпалитетов участвуют в Культурно-образовательном форуме Тюменской области на базе детского лагеря "Олимпийская ребячка" 16 и 17 апреля. Спикеры из Тюмени и Санкт-Петербурга проведут с ними мастер-классы, лекции, решат кейсы по направлениям: театр, ИЗО, музыка, медиа и журналистика.

Итогом форума станет формирование творческого проекта, сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель программы КОФТО_Ю Ольга Дежурко.

"Один из первых фокусов – это проектная деятельность. Мы дадим понимание, что они могут что-то изменить. Рядом есть взрослые, которые поддержат. И это не обязательно свернуть горы, это, например, организовать книжный клуб в местной библиотеке. Также это может быть фестиваль танцев, музыки прямо в школе, классе. Мы за волшебство маленьких шагов", - пояснила Ольга.

В современных подростках много любопытства, они готовы к новому, интересному, уверена эксперт.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имя учащейся 9 класса школы №42 Тюмени, воспитанницы ДШИ "Этюд" Сафины Кадыровой занесено в список одаренных детей региона. За заслуги в учебе и общественной деятельности получила право участвовать в КОФТО_Ю.

"Я хочу продвинуться не только в сфере музыкой, которой я занимаюсь, но и в актерском мастерстве, хореографии. Надеюсь найти новых, замечательных друзей. Отлично провести время", - сказала Сафина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащийся 10 класса исетской школы №1 Сергей Зернин попал на форум на конкурсной основе. Для этого сначала прошел анкетирование, затем подготовил видео визитку из краеведческого музея.

"Жду от форума новых знаний, знакомств. Я хочу прокачать навыки в области медиа. Недавно был на медиаволне 2024 в "Острове детства" - региональный конкурс от "Движения первых", поэтому хочу узнать на мастер-классе, как снимать видео еще лучше", - поделился школьник.

Развивать гибкость, адаптивность, открытость к идеям – главное, на что ориентирована команда спикеров во главе с ректором колледжа и университета КОФТО, директором регионального департамента культуры Еленой Майер.

"Нужно все время заниматься саморазвитием и сегодня мы предоставляем студентам нашего колледжа и университета такую возможность. Наш проект является уникальным в масштабах страны. В этом году мы привозим специальный пул федеральных СМИ. Проведем для них экскурсию, расскажем, чем живет регион", - уточнила она.

Культурно-образовательный форум Тюменской области проходит в четвертый раз. Его отличие от предыдущих – длительность: с 15 по 20 апреля. КОФТО_Ю продлится два дня. В университете КОФТО будут заниматься 120 специалистов отрасли. 10 человек стали участниками форума на платной основе.

Отдельный трек на форуме посвятят семье. Приглашен специальный спикер из Москвы – Алина Контарева с супругом. Она расскажет, как создать семью, в которой сейчас воспитываются семеро детей, и организовать для всех досуг.

Отдельный трек отведен для руководителей отрасли. Они прокачают навыки мотивации, конфликтологии, планирования, организации процессов.

"Я хочу, чтобы они осознали свою внутреннюю силу, чтобы поняли – культура является мягкой силой воздействия. Мы должны им дать инструменты, которыми они смогут пользоваться в повседневной деятельности. Второе – поднятие внутренней мотивации. Надеюсь на заряженную команду сотрудников культуры, которые продвинут наш регион на федеральном уровне", - добавила Елена Майер.

Познакомиться с программой КОФТО, спикерами можно по ссылке.

Анжела Лебедева