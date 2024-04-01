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В Культурно-образовательном форуме Тюменской области участвуют 90 подростков

Общество, 14:04 16 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

90 подростков из всех муницпалитетов участвуют в Культурно-образовательном форуме Тюменской области на базе детского лагеря "Олимпийская ребячка" 16 и 17 апреля. Спикеры из Тюмени и Санкт-Петербурга проведут с ними мастер-классы, лекции, решат кейсы по направлениям: театр, ИЗО, музыка, медиа и журналистика.

Итогом форума станет формирование творческого проекта, сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель программы КОФТО_Ю Ольга Дежурко.

"Один из первых фокусов – это проектная деятельность. Мы дадим понимание, что они могут что-то изменить. Рядом есть взрослые, которые поддержат. И это не обязательно свернуть горы, это, например, организовать книжный клуб в местной библиотеке. Также это может быть фестиваль танцев, музыки прямо в школе, классе. Мы за волшебство маленьких шагов", - пояснила Ольга.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В современных подростках много любопытства, они готовы к новому, интересному, уверена эксперт.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имя учащейся 9 класса школы №42 Тюмени, воспитанницы ДШИ "Этюд" Сафины Кадыровой занесено в список одаренных детей региона. За заслуги в учебе и общественной деятельности получила право участвовать в КОФТО_Ю.

"Я хочу продвинуться не только в сфере музыкой, которой я занимаюсь, но и в актерском мастерстве, хореографии. Надеюсь найти новых, замечательных друзей. Отлично провести время", - сказала Сафина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащийся 10 класса исетской школы №1 Сергей Зернин попал на форум на конкурсной основе. Для этого сначала прошел анкетирование, затем подготовил видео визитку из краеведческого музея.

"Жду от форума новых знаний, знакомств. Я хочу прокачать навыки в области медиа. Недавно был на медиаволне 2024 в "Острове детства" - региональный конкурс от "Движения первых", поэтому хочу узнать на мастер-классе, как снимать видео еще лучше", - поделился школьник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Развивать гибкость, адаптивность, открытость к идеям – главное, на что ориентирована команда спикеров во главе с ректором колледжа и университета КОФТО, директором регионального департамента культуры Еленой Майер.

"Нужно все время заниматься саморазвитием и сегодня мы предоставляем студентам нашего колледжа и университета такую возможность. Наш проект является уникальным в масштабах страны. В этом году мы привозим специальный пул федеральных СМИ. Проведем для них экскурсию, расскажем, чем живет регион", - уточнила она.

Культурно-образовательный форум Тюменской области проходит в четвертый раз. Его отличие от предыдущих – длительность: с 15 по 20 апреля. КОФТО_Ю продлится два дня. В университете КОФТО будут заниматься 120 специалистов отрасли. 10 человек стали участниками форума на платной основе.

Отдельный трек на форуме посвятят семье. Приглашен специальный спикер из Москвы – Алина Контарева с супругом. Она расскажет, как создать семью, в которой сейчас воспитываются семеро детей, и организовать для всех досуг.

Отдельный трек отведен для руководителей отрасли. Они прокачают навыки мотивации, конфликтологии, планирования, организации процессов.

"Я хочу, чтобы они осознали свою внутреннюю силу, чтобы поняли – культура является мягкой силой воздействия. Мы должны им дать инструменты, которыми они смогут пользоваться в повседневной деятельности. Второе – поднятие внутренней мотивации. Надеюсь на заряженную команду сотрудников культуры, которые продвинут наш регион на федеральном уровне", - добавила Елена Майер.

Познакомиться с программой КОФТО, спикерами можно по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , культура , подростки , форум

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