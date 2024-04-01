Лаборатория наноматериалов ТюмГУ выиграла федеральный грант

| Фото: vk.com/ivanromachuk | Фото: vk.com/ivanromachuk

Лаборатория наноматериалов и наноэлектроники центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ стала победителем конкурса в рамках национального проекта "Наука и университеты" и выиграла грант Министерства науки и высшего образования РФ.

"По условиям отбора большую часть коллектива составляют молодые ученые в возрасте до 39 лет. В ее состав также входят аспиранты, инженеры-исследователи, студенты последних курсов обучения. Ключевые результаты деятельности лаборатории нацелены на быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики", - написал ректор вуза Иван Романчук в своих аккаунтах в соцсетях.

Работы в молодежной лаборатории ТюмГУ будут вестись по теме "Разработка материалов и компонентов для энергонезависимой и нейроморфной электроники на основе резистивного переключения".