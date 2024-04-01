  • 17 апреля 202417.04.2024среда
  • USD94,0742
    EUR99,9341
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Лаборатория наноматериалов ТюмГУ выиграла федеральный грант

Общество, 16:34 17 апреля 2024

vk.com/ivanromachuk | Фото: vk.com/ivanromachuk

Лаборатория наноматериалов и наноэлектроники центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ стала победителем конкурса в рамках национального проекта "Наука и университеты" и выиграла грант Министерства науки и высшего образования РФ.

"По условиям отбора большую часть коллектива составляют молодые ученые в возрасте до 39 лет. В ее состав также входят аспиранты, инженеры-исследователи, студенты последних курсов обучения. Ключевые результаты деятельности лаборатории нацелены на быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики", - написал ректор вуза Иван Романчук в своих аккаунтах в соцсетях.

Работы в молодежной лаборатории ТюмГУ будут вестись по теме "Разработка материалов и компонентов для энергонезависимой и нейроморфной электроники на основе резистивного переключения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:56 17.04.2024В Ишимском районе временно ограничили движение транспорта
16:45 17.04.2024На юге Тюменской области 18 апреля ожидается гроза и сильный ветер
16:34 17.04.2024Лаборатория наноматериалов ТюмГУ выиграла федеральный грант
16:28 17.04.2024В деревне Большие Ярки Казанского района объявлена эвакуация из-за паводка