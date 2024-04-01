Первые 15 призывников Тюменской области отправились в ряды российской армии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

15 призывников Тюменской области отправились на службу в ряды армии РФ. Они успешно прошли медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Тюменские призывники мотивированные, в них присутствует сибирский дух. Патриотизм и любовь к Родине они доказывают не только на словах, а еще и делом", - отметил военный комиссар Тюменской области, полковник Сергей Чирков.

Примерно 70 % призывников получают категории "А" и "Б".

Всего в Тюменской области необходимо призвать более 1 тыс. 800 человек. Они будут проходить службу как в сухопутных, военно-космических войсках, так и военно-морском флоте, ракетных войсках стратегического назначения и ВДВ.