В Тюменской области продлили прием заявок на участие в премии "Гордость нации"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 30 мая продлен прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024". Поучаствовать в конкурсе могут национальные объединения, общественные, молодежные организации, учебные заведения, творческие коллективы, местные отделения "Ассамблеи народов России", а также многодетные семьи Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области Людмила Шабанова, всего предусмотрено девять номинаций. В их числе: "Поколение Ум", "Защитники Отечества", "Год семьи", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "За лучшие практики в сфере национальных отношений" и другие.

"Одна из задач конкурса – активизация деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений Тюменской области. Мы хотим мотивировать жителей региона к работе по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации", - отметила Людмила Шабанова.

Конкурсные материалы нужно предоставить в форме проекта, который затем оценит экспертная комиссия. Победителей регионального этапа назовут в августе на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню образования Тюменской области. После чего авторы лучших в регионе проектов начнут подготовку к заключительному этапу. Имена победителей Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2024" станут известны 4 ноября в Москве в День народного единства.

Ознакомиться с положением к конкурсу можно на сайте регионального отделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области.

Любовь Голышева