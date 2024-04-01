В деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района идёт предупредительная эвакуация
Общество, 11:40 17 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Предупредительная эвакуация населения объявлена в деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Пункт сбора жителей д. Заборка – на остановке общественного транспорта у дома № 22 по улице Центральной. Для жителей д. Тюлешов Бор – на остановке общественного транспорта.
Решение принято в связи с повышением уровня реки Ишим. Жителям необходимо взять документы, ценные вещи, предметы первой необходимости.
Телефон областной горячей линии — 122, кнопка 3 (работает круглосуточно).
Телефон в Викуловском районе — 8 (34557) 2 39 99.