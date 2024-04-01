  • 17 апреля 202417.04.2024среда
  • USD94,0742
    EUR99,9341
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района идёт предупредительная эвакуация

Общество, 11:40 17 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Предупредительная эвакуация населения объявлена в деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Пункт сбора жителей д. Заборка – на остановке общественного транспорта у дома № 22 по улице Центральной. Для жителей д. Тюлешов Бор – на остановке общественного транспорта.

Решение принято в связи с повышением уровня реки Ишим. Жителям необходимо взять документы, ценные вещи, предметы первой необходимости.

Телефон областной горячей линии — 122, кнопка 3 (работает круглосуточно).

Телефон в Викуловском районе — 8 (34557) 2 39 99.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , эвакуация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 17.04.202490 пожилых людей и инвалидов эвакуировали из Ишимского геронтологического центра
11:40 17.04.2024В деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района идёт предупредительная эвакуация
11:07 17.04.2024Тематический парк "Кипрея" с термальными водами и отелем построят в Тюменской области
10:56 17.04.2024Более 1,7 тыс. жителей Тюменской области получили выплаты пенсионных накоплений с начала года