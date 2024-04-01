Силовые структуры Тобольска готовы к майским праздникам
Подготовку к майским праздникам обсудили на антитеррористической комиссии Тобольска 17 апреля. В городе контролируемая криминальная обстановка, уровень преступлений стабильно снижается. Силы и средства МО МВД России "Тобольский" к проведению майских праздников готовы, как и 8 ОФПС, и Росгвардия.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.
"Обратил особое внимание на учреждения, имеющие в реестре собственности неиспользуемые объекты. Необходимо принимать своевременные меры по ограничению доступа в такие здания, чтобы потом не позориться сообщениями о том, что все разносится на глазах, плюс еще и дети там непонятно чем занимаются. Есть перечень необходимых профилактических и ограничительных мер, и не надо на них экономить", - добавил глава города.