Памяти журналиста и поэта Фёдора Гришана

| Фото: из архива автора | Фото: из архива автора

Журналиста нет без людей. Именно окружение формирует духовный багаж молодого специалиста. Впрочем, на тот момент я считала себя уже вполне взрослым, состоявшимся человеком. Хотя багаж был, пожалуй, мал и легок. Пока судьба в 2006 не закинула меня из Тюмени на четыре года в самую настоящую сельскую глубинку – Северный Вагай. Работала я в местной газете "Сельский труженик".

Тогда-то и состоялась встреча с местным поэтом Фёдором Гришаном. Есть люди, которые яркой кометой пролетают на твоем небосклоне – моей стал именно он. С ним было так интересно, что на время общения я просто выпадала из реальности. Обо всём Фёдор Фёдорович рассказывал сочно, стихи декламировал со вкусом, а про жизнь в пос. Комсомольском со своей женой Валюшей вещал так, что хотелось всё к чёрту бросить и в ту же секунду переехать к ним в тот сказочный уголок.

Обо всем он писал, словно рисовал словами. Особенно мне нравилось про Байдуган, любимое им озеро, где Фёдор Фёдорович отдыхал с друзьями, бегал на лыжах, рыбачил и просто подзаряжал свою человеческую и творческую батарейку…

По злой иронии именно Байдуган утянул его под неверный уже лед 17 апреля 2021 года вместе с дочерью. Довелось мне об этом узнать лишь 8 января 2023 года. Редактор местной газеты попросила записать видео об авторе к вечеру его памяти. Не смогла, кому на таком мероприятии хочется смотреть на слезы постороннего человека.

Сегодня бывшая коллега с вагайской работы напомнила о том, что уже три года нет Фёдора Гришана с нами. И понеслось, словно кино на перемотке.

Вот он читает стихи из своего первого сборника "Закат над Байдуганом", декламирует новые, про женщину в вечернем платье и про то, как Валюша сделала вкусный квас, а мы с коллегой, слушаем и наслаждаемся понятными, земными и какими-то родными образами. А потом приносит два пронзительных рассказа о войне: маме, отце-фронтовике, погибшем брате, деревенских женщинах в тылу и невозможно трудной работе доставщика писем и похоронок – "Катюша" и "Почтальон Антон".

Вспомнила, как сама писала о поэте материал. С ним одержала победу в федеральном конкурсе журналистского мастерства в далеком 2010 году.

Еще зарисовка – Фёдор Фёдорович, практикующий голодание, пришел однажды в редакцию, снял шапку, а там черные волосы, хотя до этого были изрядно тронуты сединой. Опешив, спросила его, мол, не покрасили ли вы их, на что он почти обиделся и объяснил, что волосы обратно почернели после 13-дневного голодания.

Да мало ли было моментов. Смеялись, мечтали, разговаривали обо всем на свете. Он все боялся уйти, не издав ни одного сборника стихов. В итоге их вышло три.

Фёдор Гришан – ребенок войны, он родился в 1942 году и свято чтил День Победы. Много лет после моего отъезда они с женой Валентиной Николаевной звонили 9 мая и поздравляли. Потом не стало его супруги, и звонить враз постаревшему и потерянному вдовцу в эту святую дату я стала сама. А вот в 2021 и 2022 не дозвонилась, решила, что сменил номер или телефон сел, да мало ли что. Подумала: плохие вести доходят быстро, если бы что-то случилось, уже бы узнала.

Так еще три года жила с уверенностью, что и он там, в Комсомольском, живет, пишет и ездит на Байдуган…

Надеюсь, на той стороне неба ему хорошо. Потому что людям с такой бескрайней, доброй и чистой душой даруют то, чем они делились с окружающими всю свою жизнь. Спи спокойно, Поэт!

Инна Кондрашкина