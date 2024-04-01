55 дел за нарушения закона о рекламе возбудило Тюменское УФАС

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

207 заявлений о возможном нарушении законодательства в области рекламы поступило в Тюменское УФАС России в 2023 году. За несоблюдение требований закона возбуждено 55 дел. Наиболее частые выявляемые нарушения — смс-спам и спам-звонки, а также реклама кредитов и займов без указания всех существенных условий.

Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Веретенников на пресс-конференции 17 апреля.

"К наиболее частым выявляемым нарушениям закона о рекламе относятся реклама без согласия абонента — смс-спам и нежелательные звонки, на которые человек не давал своего согласия. Еще одно распространенное нарушение — реклама финансовых услуг в отсутствии всех условий, влияющих на итоговую стоимость кредита или займа. Рекламируется много предложений от застройщиков, где вы видите только процентную ставку, которая всегда низкая, а остальные условия кредита или займа написаны либо мелким шрифтом либо вообще нечитаемым", — пояснил он.

Все 55 дел завершились признанием рекламы ненадлежащей. Если на момент принятия решения реклама продолжала распространяться, то управление выдавало обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения. Кроме этого, за нарушения компании, должностные лица, рекламодатели, рекламораспространители привлекались к административной ответственности. В 2023 году внесено 46 постановлений на общую сумму около 1 млн 900 тыс. рублей. Уплачено около 1 млн 600 тыс. рублей штрафов.

Представитель тюменского УФАС подчеркнул, что большое количество заявлений от граждан поступает без указания всей необходимой информации: отсутствует адрес места жительства гражданина, не приложен скриншот, например смс-сообщения, или аудиозапись звонка, не указан абонентский номер, на который поступает нежелательный звонок. Такие заявления не рассматриваются, а гражданину направляется письмо с разъяснениями о требованиях к заявлению, которые должны быть соблюдены.

В 2024 году в управление поступило 54 заявления о возможных признаках нарушения законодательства о рекламе, возбуждено 13 дел.

Вера Коршунова