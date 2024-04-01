В Тобольске завершается работа над проектной документацией Менделеев-парка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работу над проектной документацией Менделеев-парка завершают в Тобольске. К реализации идеи приступят в 2025 году.

Об этом сказал глава города Максим Афанасьев на конференции "Регион будущего. Туризм", которая состоялась в Тюмени.

"В этом парке очень много мини-кейсов для малого бизнеса. Но самое главное, что объект располагается непосредственно в центре города и соединяется экотропой с курортом "Алемасова". Протяженность этого пути составит 7,5 километров. Летом можно будет проехать с семьей на велосипеде. По тем же маршрутам возможны конные прогулки. Зимой можно организовать катания на собачьих упряжках", — поделился Максим Афанасьев.

К проекту присоединились уже несколько резидентов. Среди них — конный клуб "Пегас". Его представитель создаст в границах парка мини-конюшню. Максим Афанасьев заверил, что лошади не будут мешать прохожим, потоки разграничат.

Масштабное пространство наполнят смыслами, тематическими арт-объектами, фишками, связанными с деятельностью великого ученого. Ожидается, что уникальному парку культуры и отдыха с аттракционами не будет равных в Уральском федеральном округе.

Создание Менделеев-парка — один из планов программы развития городской среды "Тобольск настоящий", инициаторами которой выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР. Она рассчитана до 2030 года.

"Тобольск не стоит на месте. Мы не питаем иллюзий насчет того, чтобы развиваться исключительно туристическими концептами, мы уделяем большое внимание развитию городской среды. Каждый год по одному-двум общественным пространствам появляются на гостевых маршрутах, радуют приезжих и местных жителей. Мы знаем, какие объекты культурного наследия отреставрируем на 10 миллиардов рублей до 2030 года и какие пространства, в которых должны загенерить понятные бизнес-кейсы, создадим", — сказал глава города.

Инна Пахомова