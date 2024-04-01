Тюменским дачникам рассказали, как подготовить картофель к посадке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменским дачникам рекомендуют достать картофель из погребов для подготовки клубней к посадке. Яровизация растений – научно обоснованный метод пробуждения жизненных сил растений, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

"Май – время, когда большинство тюменцев приступает к посадке картофеля. Однако опытные аграрии начинают подготовку клубней заранее, - отмечено в сообщении. - Клубни картофеля достают из прохладного хранилища примерно за месяц до высадки на участок. Картофель перебирают, отбраковывая мелкие и поврежденные, выкладывают одним слоем в ящики и выносят на свет".

Перед выкладкой клубни обязательно дезинфицируют. На 10 литров воды берут 10 граммов перманганата калия и 2-3 грамма медного купороса.

Под воздействием света клубни образуют плотные толстые ростки с зачатками листьев. В теплом темном месте клубни дадут длинные хрупкие ростки.

Затем остается ежедневно переворачивать клубни на другой бок. При этом они зеленеют, выделяя солонин, который является ядом и одновременно защитой клубней от насекомых-вредителей.