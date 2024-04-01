Советы и рекомендации по взятию кредита наличными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срочно потребовались деньги и нет возможности их одолжить – это не проблема. Всегда можно оформить кредит наличными на выгодных для себя условиях. Он предусматривает получение в банке определённой суммы средств на указанный в договоре период времени. Её нужно будет вернуть вместе с процентами, которые насчитываются за использование кредитных средств.

Какие бывают виды банковских кредитов?

Чтобы выгодно оформить кредит, следует разобраться, какие существуют виды и в чём их особенности. В зависимости от финансовой цели заёмщика выдают два типа кредитов:

● целевые – средства можно тратить только на то, что прописано в договоре (например, покупка машины, дома, дорогой техники); программы целевого кредитования имеют меньшие процентные ставки, их проще оформить на большой срок;

● нецелевые – полученные средства можно тратить на любые цели, процентная ставка по таким кредитам чуть выше.

По способу обеспечения различают три вида кредитов:

● с залогом – некоторое имущество заёмщика выступает в качества залога, который перейдёт банку если полученные кредитные средства не будут возвращены; у таких кредитов ниже ставка, можно получить большую сумму средств;

● с поручителем – им является человек, который берёт на себя обязательства заёмщика, если он не сможет выплачивать кредит; наличие поручителя увеличивает шансы на одобрение заявки;

● необеспеченные – кредиты без залога и поручителей; ставка по ним чуть выше, а одобряемые суммы меньше.

По типу процентной ставки кредиты бывают двух видов:

● с фиксированной ставкой – её величина определяется в момент заключения кредитного договора и не меняется на протяжении всего срока его действия;

● с плавающей ставкой – её размер может меняться в зависимости от экономической ситуации в стране и решений Центробанка.

Что нужно знать перед тем как оформить кредит наличными?

Чтобы оформляемый кредит наличными был действительно выгодным, следует определиться:

● для каких целей нужны деньги;

● какая именно сумма потребуется;

● на какой срок открывать кредит.

Оформление кредитного договора предусматривает серьёзные финансовые обязательства со стороны заёмщика перед банком. Поэтому, важно рассчитать свою долговую нагрузку. Рекомендуется, чтобы платежи по кредиту не превышали 50% ежемесячного семейного дохода.

Выбирая банк для кредитования, в первую очередь следует обратить внимание на предложения того банка, где заёмщик уже является клиентом: получает заработную плату, имеет депозитный счёт или открытый вклад. Для действующих клиентов могут предоставляться льготные условия кредитования.

Перед подачей заявки важно внимательно ознакомиться с требованиями банка к заёмщикам: финансовый доход, наличие постоянной работы, кредитная история, наличие залога/поручителя. Если клиент не соответствует установленным критериям, его заявка, скорее всего, будет отклонена.

Рекомендации по выбору кредита наличными

Выбирая, где взять кредит наличными, нужно тщательно изучить условия кредитования:

● сумма средств, которую можно одолжить в банке;

● тип процентной ставки (фиксированная, плавающая) и её размер;

● срок, на который можно оформить кредит;

● размер ежемесячных платежей;

● наличие дополнительных комиссий при оформлении кредита;

● способ получения средств: наличными, на дебетовую карту;

● метод погашения кредита: аннуитетными, дифференцированными платежами.

Заключение

Кредиты наличными позволят быстро решить текущую проблему нехватки денег. Не нужно будет откладывать желаемою покупку, путешествие или учёбу – чтобы получить средства, не потребуется много времени и усилий. Особенно упростилась задача после запуска программ выдачи кредитов наличными онлайн. Чтобы получить средства, не обязательно посещать банк, заполнить и подать заявку можно удалённо, используя сайт банка или мобильное приложение. Это максимально удобно и экономит свободное время клиента.

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