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День открытых дверей проведут колледжи Тюменской области 20 апреля

Общество, 20:28 18 апреля 2024

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

День открытых двери проведут колледжи Тюменской области 20 апреля. Регион стал один из 79 субъектов России, где в этот день школьники смогут познакомиться с производственными кластерами федерального проекта "Профессионалитет".

А также им расскажут о перспективных рабочих специальностях и будущем трудоустройстве, в том числе в ведущие компании страны. Кроме того, организаторы проведу для них экскурсии и профессиональные пробы. Так ребята смогут почувствовать себя тем или иным специалистом.

По словам Министр просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, среднее профессиональное образование стало крайне востребованным. Более 60 % выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект "Профессионалитет" позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. За два года в 68 субъектах России открыто 220 образовательно-производственных кластеров, в 2024 г. будет создано еще 150 кластеров по 24 направлениям. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании.

Более подробно можно узнать здесь. А также на сайте япроф.рф .

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# колледжи , профобразование

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