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В Сорокинском районе у Центра культурного развития благоустроят променад

Общество, 08:28 22 апреля 2024

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Прогулочную зону отдыха благоустроят в Сорокинском районе Тюменской области. Создать ее планируется у строящегося Центра культурного развития с. Большое Сорокино, сообщил глава района Александр Агеев.

"В настоящее время рабочие приступили к обустройству прогулочной зоны отдыха, по контуру которой будут устроены холмы под многолетние растения", - уточнил глава.

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Работы будут выполнены уже в текущем году. Александр Агеев уверен, что новая территория станет любимым местом отдыха сельчан.

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# благоустройство , Сорокинский район

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