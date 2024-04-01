В Сорокинском районе у Центра культурного развития благоустроят променад

| Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Прогулочную зону отдыха благоустроят в Сорокинском районе Тюменской области. Создать ее планируется у строящегося Центра культурного развития с. Большое Сорокино, сообщил глава района Александр Агеев.

"В настоящее время рабочие приступили к обустройству прогулочной зоны отдыха, по контуру которой будут устроены холмы под многолетние растения", - уточнил глава.

| Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Работы будут выполнены уже в текущем году. Александр Агеев уверен, что новая территория станет любимым местом отдыха сельчан.