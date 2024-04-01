Тюменские нейрохирурги остановили приступы эпилепсии у ребенка из Иркутска

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные технологии стереотаксической хирургии Федерального центра нейрохиругии в Тюмени помогли остановить приступы у шестилетнего мальчика из Иркутска. На днях он был выписан домой, сообщает пресс-служба медуреждения.

Семья побывала в разных клиниках, было проведено несколько операций, но приступы продолжались.

"Ребенка уже несколько раз оперировали в других клиниках. У него многоочаговая форма эпилепсии, фармакорезистентная, при которой медикаментозное лечение не приводит к должному терапевтическому эффекту, поэтому может помочь оперативное лечение. Благодаря тому, что у нас применяются современные технологии стереотаксической хирургии, удалось успешно провести лечение и остановить приступы", — пояснил заведующий детским отделением ФЦН в Тюмени Юрий Якимов.

Стереотаксические операции представляют собой малоинвазивные и высокоточные хирургические вмешательства в критически важных зонах. Такое лечение требует точнейшей и высококачественной аппаратуры, предъявляет высочайшие требования к мастерству врача, осуществляющего лечебное воздействие.

Эпилепсия – серьезная неврологическая болезнь, и время, которое живут с ней взрослые люди и дети, зависит от варианта патологии, типов приступов, причин возникновения и влияния сопутствующих факторов. Болезнь может возникнуть в любом возрасте под влиянием разных обстоятельств.

"Ежегодно сотни детей рождаются с патологиями головного мозга. У некоторых проблему обнаруживают еще внутриутробно, родители морально готовятся к тому, что за здоровое будущее малыша нужно будет бороться. Иногда болезни мамы во время беременности или родовые травмы оборачиваются последствиями на мозге ребенка. Эпилепсия может проявится в любой момент под влиянием различных факторов", —сказал Юрий Якимов.

В Тюменском федеральном нейрохирургическом центре применяют современные высокотехнологичные методики лечения эпилепсии, в том числе у детей. 30% больных этим недугом попадают на операционный стол. Это те, кому не помогает медикаментозное лечение. Пациенты приезжают со всей России.