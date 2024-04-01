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Жены участников СВО пробуют себя в разных спортивных направлениях

Общество, 08:14 22 апреля 2024

ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

Попробовать себя в различных видах спорта и досуговых активностях могут жены военнослужащих в рамках проекта "Молодой гвардии" "Наша опора", сообщает ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России".

После мастер-класса по стрельбе, фотопозированию и кондитерскому искусству, а также приобретению навыков самообороны, жены военнослужащих отправились на изучение йоги. Партнером мероприятия выступила студия горячей йоги Yoga Project, которая предложила участницам проекта два занятия в уникальных условиях, имитирующих климат летней Индии. С температурой воздуха 36-40 градусов Цельсия и влажностью 50 % занятия йогой стали не просто физической нагрузкой, но и способом расслабления и снятия психоэмоционального напряжения.

Специально разработанная программа занятий нацелена на расслабление мышц шеи, спины и области таза, помогая участницам избавиться от накопившегося стресса и напряжения. Этот опыт не только позволил женам участников спецоперации окунуться в мир йоги, но и предоставил им возможность уделить время себе, своему физическому и эмоциональному благополучию.

"Следующий этап проекта обещает быть не менее интересным – мастер-класс по зумбе. Это будет отличная возможность для участниц продолжить исследование новых видов досуга и поддерживать свое физическое состояние в радостной и динамичной атмосфере", — сказала руководитель проекта "Наша опора" Ангелина Лупушор.

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# Молодая гвардия

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