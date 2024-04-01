Пять машин скорой помощи и УАЗ передадут тюменским бойцам

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пять машин скорой помощи и автомобиль УАЗ отправились из регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” в зону проведения специальной военной операции 19 апреля. Двум тралам предстоит преодолеть 2 тыс. 400 километров, чтобы передать технику тюменским бойцам, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Груз проводили руководитель регионального исполкома партии “Единая Россия”, председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова, специальный представитель губернатора по вопросам СВО, директор “Аванпоста” Николай Савченко и руководитель исполкома регионального отделения общественной организации “Офицеры России” Александр Сукаченко.

“Сегодня, благодаря поддержке правительства Тюменской области, в зону спецоперации отправляются автомобили скорой помощи, их доставят на Херсонское и Авдеевское направления, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться с передовой до госпиталей. Машины поставляются по запросам бойцов тюменских подразделений”, - рассказала Ольга Швецова.

“Наш груз достаточно специфичный - это машины скорой помощи, они призваны выполнять специализированные задачи. Машины оснастили кислородным оборудованием, дополнительными средствами реанимации, поддержания состояния военнослужащих до момента доставки в госпиталь”, - отметил Николай Савченко.

Доставку скорых осуществит тюменская организация “Офицеры России” под руководством Александра Сукаченко.