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Тюменцев ждут на "Самый зеленый фестиваль"

Общество, 18:08 19 апреля 2024

ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

"Самый зеленый фестиваль" пройдет на третьем этаже в ТРЦ "Матрешка" 20 апреля. Жителей ждут на мастер-классы, игры и лекции с 16 до 18 часов, сообщают организаторы.

Участников научат создавать цветы из фетра, раскрашивать экошоперы и выращивать микрозелень. Представители аграрного университета проведут лекцию о ситифермерстве и расскажут всем заинтересованным о приемной кампании вуза на 2024 год, направлениях подготовки, научных, спортивных и творческих реализациях для студентов. Эковолонтёрский отряд "Ботва", в свою очередь, поделится информацией о создании натуральной косметики.

Также можно сыграть в настольные игры из дерева и получить подарки от магазинов-партнеров торгового центра.

Возрастное ограничение: 6+.

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# волонтеры , ГАУ Северного Зауралья , экология

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