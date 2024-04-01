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В 1,9 раза выросла обрабатывающая промышленность в Тюменской области за пятилетку

Экономика, 15:09 19 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,9 раза выросла обрабатывающая промышленность в Тюменской области за пять лет. Об этом рассказал директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на конференции "Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона" 19 апреля в Тюмени.

"Не все регионы могут заявить о росте промышленности. У нас промпроизводство растет за счет обрабатывающих направлений. Это и выпуск строительных материалов, лекарств, химической продукции, пластмассовых изделий и другие сферы. Рост стал результатом как привлечения инвестиций, создания условий для развития", - подчеркнул директор ведомства.

Строительная отрасль тоже является одним из главных флагманов региональной экономики. Только в прошлом году все виды строительных компаний оказали объем работ на 225,8 млрд рублей.

"Более 103,9 миллиарда рублей составил объем продукции агропромышленного комплекса в прошлом году. А индекс промпроизводства - 94,5 процента. На душу населения в регионе традиционно производится продукции сельского хозяйства выше, чем в среднем по стране" , - привел данные Максим Скворцов.

Оксана Корнеенкова

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# обрабатывающие производства , экономика

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