Активисты Народного фронта из Тюмени возводят дамбы в Ишиме

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Активисты Народного фронта из Тюмени выехали в город Ишим. Вместе с местным населением они возводят дамбы в нескольких точках в Ишиме - ДРСУ, 5-ый Южный переулок и ул. Радищева, 1, сообщает пресс-служба Народного фронта.

Уровень реки Ишим в Казанском районе превысил сегодня исторический максимум 2017 года на 56 сантиметров. Резкий рост воды зафиксирован в Казанском, Ишимском и Упоровском районах.

Из территорий, которые попадают в зону затопления, эвакуировались уже более 1600 человек. Людей размещают в пунктах временного размещения и в стационарах (маломобильных жителей), но большинство временно переехали к родственникам.

"Мы находимся в Ишиме с 12 апреля. Совместно с волонтерами учебных заведений, активистами Движения Первых, неравнодушными жителями, организациями и службами ведем работу по предотвращению паводка, - рассказала активист молодёжного крыла Народного фронта Тюменской области Александра Минеева. - За это время возвели несколько километров дамб. Погрузили сотни мешков с песком для укрепления и возведения возвышенности в опасных участках".

Представители молодёжного крыла Народного фронта работают также в Оренбургской и Курганской областях, где ситуация с паводком наиболее сложная. Они формируют и доставляют населению продуктовые наборы и питьевую воду, строят дамбы, организуют досуговые активности для детей в пунктах временного размещения.