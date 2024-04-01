Ветераны СВО тренируются в пулевой стрельбе в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 ветеранов СВО тренируются в пулевой стрельбе в тире на базе детского морского центра "Алый парус". Их организовал для подопечных фонд "Защитники Отечества". Часовые занятия проходят еженедельно по средам.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель по общественным проектам руководителя филиала фонда Анастасия Левинова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, на тренировки приходят мужчины с нарушениями опорно-двигательного аппарата и без них. Фонд при поддержке центра, с которым заключил соглашение, ставит целью подготовку ветеранов специальной военной операции ко всероссийскому этапу "Кубка защитников Отечества", который пройдет в конце 2024 года.

"Ветеранам нравится заниматься пулевой стрельбой, большой плюс, что в центре есть доступная среда. Тренироваться могут, в том числе мужчины на колясках, с протезами. Надеюсь, что в будущем наши подопечные смогут сдать нормы ГТО по пулевой стрельбе", - рассказала заместитель руководителя фонда.

Алексей Ильин ушел на СВО добровольцем, потому что была внутренняя потребность, ведь на Великой Отечественной войне от рук фашистов погиб его дядя.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я удовлетворен тем, что выполнил свой гражданский и человеческий долг. Подрастающему поколению скажу так: любите свою Родину, не отказывайтесь от срочной службы в Вооруженных силах. И пусть то, что мы делаем, поможет молодым ребятам не побывать там", - сказал он.

Алексей пришел на тренировку впервые. В юности мужчина шесть лет занимался пулевой стрельбой и имеет второй разряд. Надеется, что с помощью занятий ему удастся вернуть форму.

Еще один ветеран оказался однофамильцем предыдущего. Сергей Ильин ушел добровольцем в январе 2023 года, в феврале получил осколочное ранение в руку и пулевое в ногу, восстанавливался в госпиталях в течение трех месяцев, после чего был уволен.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина отметил, что фонд "Защитники Отечества" уделяет ветераном максимум внимания. Помогает в решении правовых вопросов, организации досуга. Не оставляют наедине и с проблемами в семье, если таковые имеются.

" К примеру, у меня на воспитании ребенок-инвалид, которому в мае исполнится 10 лет. С каким бы вопросом я ни обратился к координаторам фонда, всегда выслушают и обязательно помогут. Отношение меня просто поразило, без преувеличения, как к родным", - подчеркнул ветеран.

Кстати, до того, как уйти на СВО, был Сергей заядлым охотником. А вот вернувшись, охотиться перестал, отношение к этому у него поменялось. Сам процесс охоты нравится, а вот стрелять не хочет.

"Сам не ожидал, что война оставит такой отпечаток. Зверь – он беззащитный перед тобой оказывается. Мне сейчас проще в тире по мишеням пострелять, ведь здесь оружие используется в мирных целях, и я занимаюсь для души", - поделился Сергей Ильин.

Впрочем, это не мешает мужчине выезжать на природу с семьей, рассматривать и показывать следы, подкармливать зверя.

Начальник учебно-методического центра "Авангард" ДМЦ "Алый парус" Андрей Мешков заверил, что сотрудничество с фондом "Защитники Отечества" планируют расширять.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Трудно приходится ребятам, которые тренируются, оставшись с одной рукой. Но они стараются, у них уже тоже все получается. Парням обязательно нужно помогать, и мы будем это делать", - подчеркнул он.

Кстати, на 4 мая фонд и центр запланировали товарищеский турнир среди ветеранов СВО и старших воспитанников центра. Это будет и личный, и командный зачет. Но команды сформируют смешанные: воспитанники и ветераны. Это сделано для того, чтобы они могли пообщаться, узнать друг о друге больше, подружиться и проявить меткость.

"Если все получится, то открытие проведем на плацу с возложением цветов, будут организованы интерактивные площадки. Пока мероприятие в разработке. Турнир приурочим ко Дню Победы и назовем его "Своих не бросаем", ведь именно так звучит девиз нашего фонда", - резюмировала Анастасия Левинова.

Инна Кондрашкина