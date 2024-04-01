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Тюменский врач рассказала о пользе лечебной грязи

Общество, 13:53 20 апреля 2024

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

О пелоидотерапии – лечении грязевыми процедурами — рассказала главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" Джинна Лебедева. Это терапевтический подход, который использует целебные свойства грязи для поддержания и восстановления здоровья.

Он очень широко применяется в санаториях Тюменской области. Химический состав лечебных грязей уникален, и они содержат биологически активные вещества органического и минерального происхождения. Грязелечение, по словам Джинны Лебедевой, подразумевает использование иловых сульфидных, сапропелевых, сопочных и торфяных грязей. Например, сапропелевые грязи озера Малый Тараскуль обладают высокими тепловыми и пластическими свойствами, содержат большую долю биологически активных веществ и биостимуляторов, богатый спектр минеральных солей и микроэлементов. Сапропелевая грязь отличается мягким щадящим действием и высокой лечебной эффективностью, пишет "Тюменская область сегодня".

"Лечебное действие грязи складывается из суммарного эффекта: температурного, механического и химического воздействия на организм. В результате грязелечения происходит расширение сосудов кожи, увеличивается скорость течения крови, ускоряются обменные процессы, угнетаются аллергические реакции, повышаются защитные силы организма, происходит иммунная перестройка", – отметила главный врач ОЛРЦ.

Уникальные тюменские грязи показаны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата – это, в том числе, остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы, последствия травм, а также нервной системы, например, радикулопатии. Их применяют при некоторых кожных заболеваниях, таких как псориаз и экзема. Кроме того, тюменские грязи помогают снять мышечное напряжение и болезненность, провести детоксикацию и очищение, а также способствуют снятию стресса и релаксации.

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# грязелечение , грязь , санатории

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