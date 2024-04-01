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Тюменцам предлагают сообщить о брошенных автомобилях на портале "Тюмень – наш дом"

Общество, 14:31 20 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Сообщения об автохламе во дворах тюменцы могут оставить на портале "Тюмень – наш дом". Здесь есть специальная рубрика – "Брошенный разукомплектованный автомобиль".

Как выяснил "Вслух.ру", сообщения приходят из разных районов города: с улиц Республики, Малыгина, Геологоразведчиков, Минской, Газовиков, Мелиораторов, Зелинского, Полевой, Чаркова и других. У транспорта отсутствуют колеса, двери, капот, фары и другие детали.

Все полученные заявки отрабатываются, публикуется официальный ответ.

Для того, чтобы написать о такой машине, необходимо указать адрес, расположение (во дворе или вне дворовой территории), наличие регистрационного знака. Также важно отметить отсутствующие элементы: колеса, стекла, крышки багажника, фары, капот и другие детали. После этого останется добавить фотографию и кликнуть на "отправить".

Также на портале есть и другие рубрики для сообщений, которые могут пригодиться в теплое время года. Они касаются содержания и ремонта дворов, дорог, озеленения, летних веранд, надписей на заборах и фасадах и др. Всего на портал уже поступило более 57 тысяч сообщений.

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# брошенный автомобиль , Тюмень - наш дом

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