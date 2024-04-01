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Жителя Тюмени оштрафовали за танцы на проезжей части по ул. Ленина

Общество, 20:12 20 апреля 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Тюменца, устроившего танцы на проезжей части на улице Ленина, привлекли к административной ответственности. Ему назначены штрафы за нарушение ПДД в качестве пешехода и за внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения Госавтоинспекции.

Накануне молодые люди вышли из автомобилей и по очереди станцевали на дороге. 20-летний правонарушитель пояснил, что он со своими приятелями решили потанцевать, пока ждали разрешающий сигнал светофора.

Остальные участники "танцевального флешмоба" устанавливаются и будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , штрафы

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