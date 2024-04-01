Патрульные группы следят за соблюдением особого противопожарного режима

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Масштабную проверку соблюдения особого противопожарного режима провели Главного управления МЧС России по Тюменской области. За пожарной обстановкой с земли, воды и воздуха следят межведомственные патрульные группы.

Как отмечают в Управлении, на территории Тюменской области установилась тёплая погода, для многих горожан это повод отправиться на отдых на природу, развести костёр или мангал, провести уборку приусадебной территории.

Работа по пресечению и выявлению нарушений в период действия особого противопожарного режима проводится ежедневно.