Патрульные группы следят за соблюдением особого противопожарного режима
Общество, 15:12 21 апреля 2024
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Масштабную проверку соблюдения особого противопожарного режима провели Главного управления МЧС России по Тюменской области. За пожарной обстановкой с земли, воды и воздуха следят межведомственные патрульные группы.
Как отмечают в Управлении, на территории Тюменской области установилась тёплая погода, для многих горожан это повод отправиться на отдых на природу, развести костёр или мангал, провести уборку приусадебной территории.
Работа по пресечению и выявлению нарушений в период действия особого противопожарного режима проводится ежедневно.