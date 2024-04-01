  • 21 апреля 202421.04.2024воскресенье
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский мастер с ДЦП создал декор и творческие наборы для Пасхи

Общество, 10:03 21 апреля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подарки к Пасхе ручной работы представил тюменский мастер с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин на ярмарке Igolkamarket на рынке “Алебашевский bazar”. Событие проходит с 19 по 21 апреля.

К празднику Андрей Бетехтин сделал творческие наборы для детей. Автор отмечает, что они пользуются большой популярностью. В него входят грохотка с яицами из особо прочного гипса, краски, кисточка.

﻿

Впервые на ярмарке представлены ароматические свечи в емкости в виде кулича. Ароматы разные: печенье и поп-корн. Есть большие композиции, составленные из фигурок кроликов и свечей. На прилавке также – вазы и подставки, отлитые из гипса мастером.

Андрей не первый год увлечен созданием декора из гипса. Он делает разные изделия ко всему сезонам. Тюменец работает в собственной мастерской на ул. 2-я Луговая. Здесь же проводят мастер-классы для желающих: приходят и взрослые, и дети. Андрей и его помощники учат горожан всех возрастов создавать изделия из гипса, писать картины за мольбертами.

﻿

21 апреля ярмарка Igolkamarket работает на территории рынка “Алебашевский bazar” последний день. Посетить ее можно до 20 часов. Мастера и дизайнеры из разных городов привезли украшения, одежду, косметику ручной работы. На втором этаже также представлено немало сладостей, сыров и мясной продукции.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мастера , Пасха , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 21.04.2024Тюменским дачникам рассказали, как подготовить картофель к посадке
10:42 21.04.2024Александр Моор: операторы коптеров – наши "глаза" в зоне затопления
10:03 21.04.2024Тюменский мастер с ДЦП создал декор и творческие наборы для Пасхи
20:57 20.04.2024300 добровольцев из Ишима укрепляют дамбу и помогают медикам в с. Абатское