Тюменский мастер с ДЦП создал декор и творческие наборы для Пасхи

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подарки к Пасхе ручной работы представил тюменский мастер с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин на ярмарке Igolkamarket на рынке “Алебашевский bazar”. Событие проходит с 19 по 21 апреля.

К празднику Андрей Бетехтин сделал творческие наборы для детей. Автор отмечает, что они пользуются большой популярностью. В него входят грохотка с яицами из особо прочного гипса, краски, кисточка.

Впервые на ярмарке представлены ароматические свечи в емкости в виде кулича. Ароматы разные: печенье и поп-корн. Есть большие композиции, составленные из фигурок кроликов и свечей. На прилавке также – вазы и подставки, отлитые из гипса мастером.

Андрей не первый год увлечен созданием декора из гипса. Он делает разные изделия ко всему сезонам. Тюменец работает в собственной мастерской на ул. 2-я Луговая. Здесь же проводят мастер-классы для желающих: приходят и взрослые, и дети. Андрей и его помощники учат горожан всех возрастов создавать изделия из гипса, писать картины за мольбертами.

21 апреля ярмарка Igolkamarket работает на территории рынка “Алебашевский bazar” последний день. Посетить ее можно до 20 часов. Мастера и дизайнеры из разных городов привезли украшения, одежду, косметику ручной работы. На втором этаже также представлено немало сладостей, сыров и мясной продукции.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова